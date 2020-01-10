Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кирьос: де Минор подпитывается моей энергией, у него большое будущее

Кирьос: де Минор подпитывается моей энергией, у него большое будущее
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос высоко оценил перспективы соотечественника Алекса де Минора.

«Я смотрю на Алекса как на своего младшего брата. Смотрю и стараюсь хорошо на него влиять — мне кажется, что он подпитывается моей энергией. Люблю смотреть его матчи.

Прошлый сезон выдался отличным для него. Думаю, что дальше будет только лучше. Я считаю, что в будущем Алекс способен на великие достижения», — цитирует Кирьоса «твиттер»-аккаунт Tennis.

Напомним, Кирьос и де Минор выступают в составе сборной Австралии на ATP Cup. Вчера, 9 января они играли решающий парный матч в четвертьфинальной встрече с Великобританией. Отыграв четыре матчбола, Ник и Алекс вывели свою команду в следующий этап командных соревнований — 3:6, 6:3, 18:16.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020