Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Серена Уильямс вышла в полуфинал турнира в Окленде

Серена Уильямс вышла в полуфинал турнира в Окленде
Теннис / WTA 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на турнире в Окленде (Новая Зеландия) под первым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Германии Лауру Зигемунд со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Бывшая первая ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Зигемунд 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Уильямс поспорит с победительницей поединка Аманда Анисимова (США, 3) — Эжени Бушар (Канада, WC).

Окленд. Женщины. Четвертьфинал
Джессика Пегула (США) — Ализе Корне (Франция) — 6:0, 3:2 отказ Корне.
Каролина Возняцки (Дания, 5) — Юлия Гёргес (Германия, 4) — 6:1, 6:4.

Окленд (ж). 1/4 финала
10 января 2020, пятница. 03:15 МСК
Серена Уильямс
10
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Лаура Зигемунд
73
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окленд (ж). 1/4 финала
10 января 2020, пятница. 02:00 МСК
Джессика Пегула
82
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3  
0 		2  
         
Ализе Корне
57
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окленд (ж). 1/4 финала
10 января 2020, пятница. 05:30 МСК
Каролина Возняцки
39
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Юлия Гёргес
41
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020