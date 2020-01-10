Серена Уильямс вышла в полуфинал турнира в Окленде

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на турнире в Окленде (Новая Зеландия) под первым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Германии Лауру Зигемунд со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.
Бывшая первая ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Зигемунд 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Уильямс поспорит с победительницей поединка Аманда Анисимова (США, 3) — Эжени Бушар (Канада, WC).
Окленд. Женщины. Четвертьфинал
Джессика Пегула (США) — Ализе Корне (Франция) — 6:0, 3:2 отказ Корне.
Каролина Возняцки (Дания, 5) — Юлия Гёргес (Германия, 4) — 6:1, 6:4.
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