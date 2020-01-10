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Александрова победила Мугурусу и вышла в финал турнира в Шэньчжэне

Александрова победила Мугурусу и вышла в финал турнира в Шэньчжэне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под пятым номером, вышла в финал, обыграв представительницу Испании Гарбинье Мугурусу (6) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 часа 16 минут.

Вторая ракетка России 4 раза подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

В финале соревнований с призовым фондом $ 775 тыс. Александрова поспорит с победительницей поединка Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Кристина Плишкова (Чехия).

В 2019 году чемпионкой турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси. В нынешнем розыгрыше она проиграла Кристине Плишковой во втором круге.

Шэньчжэнь. 1/2 финала
10 января 2020, пятница. 08:00 МСК
Гарбинье Мугуруса
35
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
34
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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