Александрова победила Мугурусу и вышла в финал турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под пятым номером, вышла в финал, обыграв представительницу Испании Гарбинье Мугурусу (6) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 часа 16 минут.



Вторая ракетка России 4 раза подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.



В финале соревнований с призовым фондом $ 775 тыс. Александрова поспорит с победительницей поединка Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Кристина Плишкова (Чехия).



В 2019 году чемпионкой турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси. В нынешнем розыгрыше она проиграла Кристине Плишковой во втором круге.

