Рыбакина, ранее выступавшая за Россию, будет соперницей Александровой в финале Шэньчжэня

Представительница Казахстана Елена Рыбакина, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под седьмым номером, вышла в финал, обыграв чешку Кристину Плишкову со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 часа 11 минут.

Елена, до лета 2018 года выступавшая за Россию, 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

В финале соревнований с призовым фондом $ 775 тыс. Рыбакина поспорит с россиянкой Екатериной Александровой (5), которая победила испанку Гарбинье Мугурусу (6) — 6:4, 6:3. Турнир завершится завтра, 11 января.

В 2019 году чемпионкой турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси. В нынешнем розыгрыше она проиграла Кристине Плишковой во втором круге.