Александрова отреагировала на выход в финал турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась впечатлениями от выхода в финал турнира в Шэньчжэне (Китай). В полуфинале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 6:4, 6:3.

«Это был сложный матч с самого начала. Я действовала спокойнее, чем вчера. Это мне очень помогло. Рада, что смогла продемонстрировать свой лучший теннис. Надеюсь сделать это и завтра», — приводит слова Александровой официальный сайт тура.

В финале соревнований соперницей Екатерины будет представительница Казахстана Елена Рыбакина, до лета 2018 года выступавшая за Россию. Турнир с призовым фондом $ 775 тыс. завершится завтра, 11 января.

В 2019 году чемпионкой турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси.

Александрова победила Мугурусу и вышла в финал турнира в Шэньчжэне