Александрова отреагировала на выход в финал турнира в Шэньчжэне
Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась впечатлениями от выхода в финал турнира в Шэньчжэне (Китай). В полуфинале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 6:4, 6:3.
«Это был сложный матч с самого начала. Я действовала спокойнее, чем вчера. Это мне очень помогло. Рада, что смогла продемонстрировать свой лучший теннис. Надеюсь сделать это и завтра», — приводит слова Александровой официальный сайт тура.
В финале соревнований соперницей Екатерины будет представительница Казахстана Елена Рыбакина, до лета 2018 года выступавшая за Россию. Турнир с призовым фондом $ 775 тыс. завершится завтра, 11 января.
В 2019 году чемпионкой турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси.
Александрова победила Мугурусу и вышла в финал турнира в Шэньчжэне
Рыбакина, ранее выступавшая за Россию, будет соперницей Александровой в финале Шэньчжэня
Читайте также
- 10 января 2020
-
11:54
-
11:41
-
11:29
-
11:06
-
11:06
-
10:22
-
10:02
-
09:51
-
09:49
-
09:24
-
09:12
-
08:21
-
07:29
-
01:00
-
00:35
- 9 января 2020
-
23:29
-
23:28
-
22:01
-
21:49
-
20:11
-
20:05
-
19:14
-
18:16
-
17:54
-
17:22
-
17:15
-
16:30
-
15:23
-
15:10
-
14:04
-
13:04
-
12:24
-
12:09
-
11:53
-
10:44
Партнерский контент