Александрова 13 января станет первой ракеткой России

Теннисистка Екатерина Александрова, пробившаяся в финал турнира в Шэньчжэне (Китай), 13 января станет первой ракеткой России. В текущем рейтинге она обошла Анастасию Павлюченкову и заняла 30-ю строчку.

В полуфинале Екатерина, посеянная под пятым номером, обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу (6) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

В финале соревнований соперницей Екатерины будет представительница Казахстана Елена Рыбакина, до лета 2018 года выступавшая за Россию. Турнир завершится завтра, 11 января.

В 2019 году чемпионкой турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси. В нынешнем розыгрыше она проиграла Кристине Плишковой во втором круге.

Александрова победила Мугурусу и вышла в финал турнира в Шэньчжэне