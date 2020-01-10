Александрова 13 января станет первой ракеткой России
Теннисистка Екатерина Александрова, пробившаяся в финал турнира в Шэньчжэне (Китай), 13 января станет первой ракеткой России. В текущем рейтинге она обошла Анастасию Павлюченкову и заняла 30-ю строчку.
В полуфинале Екатерина, посеянная под пятым номером, обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу (6) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.
В финале соревнований соперницей Екатерины будет представительница Казахстана Елена Рыбакина, до лета 2018 года выступавшая за Россию. Турнир завершится завтра, 11 января.
В 2019 году чемпионкой турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси. В нынешнем розыгрыше она проиграла Кристине Плишковой во втором круге.
Александрова победила Мугурусу и вышла в финал турнира в Шэньчжэне
Александрова отреагировала на выход в финал турнира в Шэньчжэне
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