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Рублёв выиграл турнир в Дохе

Рублёв выиграл турнир в Дохе
Теннис / ATP 0

Россиянин Андрей Рублёв стал победителем турнира в Дохе (Катар). В финале уроженец Москвы, посеянный под вторым номером, со счётом 6:2, 7:6 (7:3) обыграл 20-летнего француза Корентена Муте, начавшего соревнования с квалификации. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.

Россиянин выполнил 3 эйса, не ошибался на своей подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Муте не подавал навылет, совершил 3 двойные ошибки и сделал 1 брейк. Этот финал оказался самым молодым за всю историю турнира.

Напомним, в полуфиналах Рублёв победил серба Миомира Кецмановича, а Муте взял верх над Стэном Вавринкой из Швейцарии.

Кроме Рублёва из российских теннисистов турнир в Дохе выиграл только Николай Давыденко. Это произошло в 2010 году.

Доха (м). Финал
11 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Корентен Муте
81
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 3  
6 		7 7  
         
Андрей Рублёв
23
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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