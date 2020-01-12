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Александрова прокомментировала завоевание дебютного трофея

Александрова прокомментировала завоевание дебютного трофея
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась эмоциями после завоевания главного трофея соревнований в Шэньчжэне (Китай). В решающем матче она оказалась сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной — 6:2, 6:4. Для уроженки Челябинска этот титул стал первым в карьере.

«С самого начала неделя складывалась для меня хорошо. Да, было непросто, но мне удалось дойти до конца и выиграть титул — это потрясающе.

Конечно, первый трофей всегда особенный. Я во второй раз играла в финале — в первом случае получилось не очень удачно, поэтому сегодня очень старалась победить.

Хотела провести матч спокойно, но когда повела со счётом 4:0 немного смутилась — не ожидала, что всё случится так быстро. Тем не менее, я знала, что во втором сете будет гораздо сложнее», — цитирует Александрову официальный сайт WTA.

Александрова обыграла Рыбакину и взяла главный трофей соревнований в Шэньчжэне
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