Александрова прокомментировала завоевание дебютного трофея

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась эмоциями после завоевания главного трофея соревнований в Шэньчжэне (Китай). В решающем матче она оказалась сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной — 6:2, 6:4. Для уроженки Челябинска этот титул стал первым в карьере.



«С самого начала неделя складывалась для меня хорошо. Да, было непросто, но мне удалось дойти до конца и выиграть титул — это потрясающе.



Конечно, первый трофей всегда особенный. Я во второй раз играла в финале — в первом случае получилось не очень удачно, поэтому сегодня очень старалась победить.



Хотела провести матч спокойно, но когда повела со счётом 4:0 немного смутилась — не ожидала, что всё случится так быстро. Тем не менее, я знала, что во втором сете будет гораздо сложнее», — цитирует Александрову официальный сайт WTA.

Александрова обыграла Рыбакину и взяла главный трофей соревнований в Шэньчжэне