Александрова обыграла Рыбакину и взяла главный трофей соревнований в Шэньчжэне

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под пятым номером, выиграла главный титул, обыграв в решающем матче представительницу Казахстана Елену Рыбакину (7) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.



Вторая ракетка России 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.



Для 25-летней Александровой этот трофей стал первым в карьере, завоёванным на турнирах категории WTA. Уже в ближайший понедельник, 13 января, Екатерина станет первой ракеткой России.



В 2019 году чемпионкой турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси. В нынешнем розыгрыше она проиграла Кристине Плишковой во втором круге.