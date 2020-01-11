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Александрова обыграла Рыбакину и взяла главный трофей соревнований в Шэньчжэне

Александрова обыграла Рыбакину и взяла главный трофей соревнований в Шэньчжэне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под пятым номером, выиграла главный титул, обыграв в решающем матче представительницу Казахстана Елену Рыбакину (7) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Вторая ракетка России 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

Для 25-летней Александровой этот трофей стал первым в карьере, завоёванным на турнирах категории WTA. Уже в ближайший понедельник, 13 января, Екатерина станет первой ракеткой России.

В 2019 году чемпионкой турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси. В нынешнем розыгрыше она проиграла Кристине Плишковой во втором круге.

Шэньчжэнь. Финал
11 января 2020, суббота. 08:00 МСК
Екатерина Александрова
34
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Елена Рыбакина
36
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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