Надаль и Осака претендуют на награду Laureus «Спортсмен года»

Теннисисты Рафаэль Надаль и Наоми Осака вошли в список претендентов на награду Laureus World Sports Awards «Спортсмен года». Об этом сообщается на официальном сайте WTA.
В «твиттере» премии также сообщается, что Энди Маррей поборется за награду «Камбек года», а Коко Гауфф и Бьянка Андрееску имеют шансы выиграть в номинации «Прорыв года».
Спортсмен года: Рафаэль Надаль (теннис), Тайгер Вудс (гольф), Лионель Месси (футбол), Марк Маркес (мотоспорт), Элиуд Кипчоге (лёгкая атлетика), Льюис Хэмилтон (формула-1).
Спортсменка года: Наоми Осака (теннис), Симон Байлз (художественная гимнастика), Меган Рапино (футбол), Микаэла Шиффрин (горные лыжи), Эллисон Феликс (лёгкая атлетика), Шелли-Энн Фрезер-Прайс (лёгкая атлетика).
Команда года: «Ливерпуль» (футбол), «Торонто Рэпторз» (баскетбол), женская сборная США по футболу, мужская сборная Испании по баскетболу, мужская сборная Южной Африки по регби, «Мерседес» (формула-1).
Прорыв года: Бьянка Андрееску (теннис), Коко Гауфф (теннис), мужская сборная Японии по регби, Энди Руиз (бокс), Реган Смит (плавание).
Камбек года: Энди Маррей (теннис), София Флёрш (формула-3), Кристиан Леаллифано (регби), Натан Эдриан (плавание), Кавай Леннард (баскетбол), «Ливерпуль» (футбол).
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