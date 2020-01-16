Серена Уильямс сыграет за США в 1/8 финала Кубка Федерации

24-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс примет участие в противостоянии со сборной Латвии в 1/8 финала Кубка Федерации, сообщает Seattle Times. Матчи пройдут 7-8 февраля в Эверетте (США).



У 38-летней Уильямс 13 одиночных матчей в составе сборной США — Серена не проиграла ни разу. В парных встречах на её счету три победы при двух поражениях. Дебютировала в составе сборной США теннисистка в 1999 году.

Свой последний матч в составе сборной США Уиляьмс-младшая провела в 2018 году, когда в дуэте со старшей сестрой Винус проиграла представительницам Нидерландов Деми Схурс и Лесли Керкхове (2:6, 3:6).