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Кудерметова на отказе Мугурусы вышла в полуфинал турнира в Хобарте

Кудерметова на отказе Мугурусы вышла в полуфинал турнира в Хобарте
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хобарте. В четвертьфинале турнира россиянка должна была встретиться с Гарбинье Мугурусой, однако испанка снялась с матча.

На стадии 1/8 финала Кудерметова одержала победу над представительницей США Катрин Беллис со счётом 7:6 (8:6), 6:1.

За выход в финал турнира в Хобарте Вероника Кудерметова поспорит с победителем пары Лорен Дэвис (США) – Астра Шарма (Австралия)

Турнир в австралийском городе Хобарте завершится 18 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс.

Действующим победителем соревнований является американка Софья Кенин, которая в финале прошлогоднего розыгрыша одержала победу над представительницей Словакии Анной Шмидловой.

Хобарт. 1/4 финала
16 января 2020, четверг. 10:00 МСК
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Гарбинье Мугуруса
34
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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