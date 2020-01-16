Кудерметова на отказе Мугурусы вышла в полуфинал турнира в Хобарте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хобарте. В четвертьфинале турнира россиянка должна была встретиться с Гарбинье Мугурусой, однако испанка снялась с матча.

На стадии 1/8 финала Кудерметова одержала победу над представительницей США Катрин Беллис со счётом 7:6 (8:6), 6:1.

За выход в финал турнира в Хобарте Вероника Кудерметова поспорит с победителем пары Лорен Дэвис (США) – Астра Шарма (Австралия)

Турнир в австралийском городе Хобарте завершится 18 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс.

Действующим победителем соревнований является американка Софья Кенин, которая в финале прошлогоднего розыгрыша одержала победу над представительницей Словакии Анной Шмидловой.