Кудерметова на отказе Мугурусы вышла в полуфинал турнира в Хобарте
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хобарте. В четвертьфинале турнира россиянка должна была встретиться с Гарбинье Мугурусой, однако испанка снялась с матча.
На стадии 1/8 финала Кудерметова одержала победу над представительницей США Катрин Беллис со счётом 7:6 (8:6), 6:1.
За выход в финал турнира в Хобарте Вероника Кудерметова поспорит с победителем пары Лорен Дэвис (США) – Астра Шарма (Австралия)
Турнир в австралийском городе Хобарте завершится 18 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс.
Действующим победителем соревнований является американка Софья Кенин, которая в финале прошлогоднего розыгрыша одержала победу над представительницей Словакии Анной Шмидловой.
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