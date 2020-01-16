Соболенко победила Халеп в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Аделаиде (Австралия) под шестым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Румынии Симону Халеп (2) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.



Арина 5 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 848 тыс. Соболенко поспорит с 19-летней украинкой Даяной Ястремской, которая победила хорватку Донну Векич со счётом 6:4, 6:3.

Под первым номером на этом турнире посеяна австралийка Эшли Барти. Соревнования в Аделаиде завершатся 18 января.