Соболенко победила Халеп в четвертьфинале турнира в Аделаиде
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Аделаиде (Австралия) под шестым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Румынии Симону Халеп (2) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.
Арина 5 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 848 тыс. Соболенко поспорит с 19-летней украинкой Даяной Ястремской, которая победила хорватку Донну Векич со счётом 6:4, 6:3.
Под первым номером на этом турнире посеяна австралийка Эшли Барти. Соревнования в Аделаиде завершатся 18 января.
Аделаида (ж). 1/4 финала
16 января 2020, четверг. 05:30 МСК
12
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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|2
4
Симона Халеп
С. Халеп
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