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Соболенко победила Халеп в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Соболенко победила Халеп в четвертьфинале турнира в Аделаиде
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Аделаиде (Австралия) под шестым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Румынии Симону Халеп (2) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Арина 5 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 848 тыс. Соболенко поспорит с 19-летней украинкой Даяной Ястремской, которая победила хорватку Донну Векич со счётом 6:4, 6:3.

Под первым номером на этом турнире посеяна австралийка Эшли Барти. Соревнования в Аделаиде завершатся 18 января.

Аделаида (ж). 1/4 финала
16 января 2020, четверг. 05:30 МСК
Арина Соболенко
12
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Симона Халеп
4
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Аделаида (ж). 1/4 финала
16 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Донна Векич
20
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Даяна Ястремская
24
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
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