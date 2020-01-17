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Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Хобарте

Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Хобарте
Теннис / WTA 0

На турнире в Хобарте (Австралия) российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная под пятым номером, не смогла пробиться в финал. В полуфинальном матче 22-летняя уроженка Казани проиграла китаянке Чжан Шуай (4) — 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

Кудерметова 3 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. Её соперница выполнила 3 эйса, не ошибалась на подаче и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — два из двух.

В финале соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Шуай встретится с победительницей матча Хитер Уотсон (Великобритания, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3).

Действующей победительницей турнира в Хобарте является американка Софья Кенин.

Хобарт. 1/2 финала
17 января 2020, пятница. 08:30 МСК
Чжан Шуай
40
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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