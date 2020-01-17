Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Хобарте

На турнире в Хобарте (Австралия) российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная под пятым номером, не смогла пробиться в финал. В полуфинальном матче 22-летняя уроженка Казани проиграла китаянке Чжан Шуай (4) — 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

Кудерметова 3 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. Её соперница выполнила 3 эйса, не ошибалась на подаче и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — два из двух.

В финале соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Шуай встретится с победительницей матча Хитер Уотсон (Великобритания, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3).



Действующей победительницей турнира в Хобарте является американка Софья Кенин.