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Соперницей Ястремской в финале турнира в Аделаиде будет первая ракетка мира Барти

Соперницей Ястремской в финале турнира в Аделаиде будет первая ракетка мира Барти
Теннис / WTA 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Аделаиде (Австралия) под первым номером, пробилась в финал, обыграв представительницу США Даниэль Коллинз со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.

Первая ракетка мира 14 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, занимающей 27-ю строчку в рейтинге WTA, 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

В финале соревнований с призовым фондом $ 848 тыс. австралийка поспорит с 19-летней украинкой Даяной Ястремская, которая победила Арину Соболенко (6) из Беларуси со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Соревнования в Аделаиде завершатся завтра, 18 января.

Аделаида (ж). 1/2 финала
17 января 2020, пятница. 11:00 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		1 6 5
         
Даниэль Коллинз
27
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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