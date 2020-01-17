Соперницей Ястремской в финале турнира в Аделаиде будет первая ракетка мира Барти

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Аделаиде (Австралия) под первым номером, пробилась в финал, обыграв представительницу США Даниэль Коллинз со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.



Первая ракетка мира 14 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, занимающей 27-ю строчку в рейтинге WTA, 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.



В финале соревнований с призовым фондом $ 848 тыс. австралийка поспорит с 19-летней украинкой Даяной Ястремская, которая победила Арину Соболенко (6) из Беларуси со счётом 6:4, 7:6 (7:4).



Соревнования в Аделаиде завершатся завтра, 18 января.