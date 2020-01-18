Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тарпищев рассказал, как лесные пожары в Австралии могут сказаться на игре теннисистов

Тарпищев рассказал, как лесные пожары в Австралии могут сказаться на игре теннисистов
Теннис / Australian Open 2020 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев перед стартом Australian Open прокомментировал ситуацию с лесными пожарами, которые охватили Зелёный континент. По его словам, несмотря на заверения организаторов, теннисистам стоит быть осторожными.

«Ситуация с пожарами в Австралии — это самая большая проблема. Специфика игры в такую погоду сложная, может быть, это даже скажется на лидерах, например, на Новаке Джоковиче, у него в детстве были проблемы с дыхательной системой. Конечно, надо быть осторожным, необходимо найти помещение с соответствующей влажностью и чтобы не было дыма. Там наши специалисты, в том числе и врач, занимаются.

Главная сложность — это интенсивность работы на корте и её объемы, это может погубить любого, потому что приходится дышать дымом, и это идёт во вред. Думаю, всё будет зависеть от того, насколько легко по сетке будут проходить наши теннисисты. Мы учитываем все эти факторы и надеемся, что всё будет нормально», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020