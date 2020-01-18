Надаль — о загрязнении воздуха перед AO: не думаю, что организаторы желают нам проблем

Первая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль поделился мнением о проблемах с лесными пожарами в Австралии. Ранее сообщалось, что несоответствующее качество воздуха может помешать проведению первого мэйджора в сезоне.
«Я получил ответ, который меня удовлетворил. Специалисты берут пробы воздуха каждые четыре минуты, при этом сверяясь с установленным максимально допустимым параметром в 200 микрограмм частиц на кубический метр. Матчи сразу же будут отменены, если показатель будет превышен.
Знаю, что по правилам Международного олимпийского комитета разрешается выступать даже при показателе в 300 микрограмм на кубический метр. Не думаю, что организаторы самого важного турнира на планете желают проблем участникам. Повторюсь, ответ меня полностью удовлетворил, поэтому я уже в Мельбурне и готов играть», — цитирует Надаля теннисный журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».
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