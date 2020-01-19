Федерер установит рекорд по количеству проведённых Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер установит рекорд по количеству участий в Открытом чемпионате Австралии. Грядущий турнир станет для 38-летнего теннисиста 21-м в карьере. Ранее он делил данный рекорд с австралийцем Ллейтоном Хьюиттом (по 20 участий).



Список теннисистов с наибольшим количеством участий в Australian Open на данный момент:



1. Роджер Федерер и Ллейтон Хьюитт — по 20

2. Фелисьяно Лопес — 17

3. Фернандо Вердаско и Иво Карлович — 16

4. Новак Джокович — 15.



Напомним, Федерер является шестикратным победителем австралийского мэйджора. Его первым соперником на предстоящих соревнованиях станет американец Стив Джонсон.



Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является Новак Джокович. Он рекордсмен по количеству титулов, завоёванных на кортах Мельбурна (7).