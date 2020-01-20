Федерер с победы стартовал на Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии. В первом круге турнира ему удалось обыграть американца Стива Джонсона со счётом 6:3, 6:2, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. За это время Федерер совершил 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов.
Джонсон в свою очередь совершил 2 эйса и допустил 2 двойные ошибки.
Во втором круге турнира Роджер Федерер встретится с победителем пары Кентен Алис (Франция) – Филип Краинович (Сербия).
Australian Open проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл испанца Рафаэля Надаля.
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