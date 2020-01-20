Федерер с победы стартовал на Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии. В первом круге турнира ему удалось обыграть американца Стива Джонсона со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. За это время Федерер совершил 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов.

Джонсон в свою очередь совершил 2 эйса и допустил 2 двойные ошибки.

Во втором круге турнира Роджер Федерер встретится с победителем пары Кентен Алис (Франция) – Филип Краинович (Сербия).

Australian Open проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл испанца Рафаэля Надаля.