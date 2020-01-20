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Федерер с победы стартовал на Australian Open

Федерер с победы стартовал на Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии. В первом круге турнира ему удалось обыграть американца Стива Джонсона со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. За это время Федерер совершил 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов.

Джонсон в свою очередь совершил 2 эйса и допустил 2 двойные ошибки.

Во втором круге турнира Роджер Федерер встретится с победителем пары Кентен Алис (Франция) – Филип Краинович (Сербия).

Australian Open проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл испанца Рафаэля Надаля.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2020, понедельник. 06:05 МСК
Стив Джонсон
75
США
Стив Джонсон
С. Джонсон
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 2    
6 		6 6    
             
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
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