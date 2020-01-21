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Касаткина проиграла Кис в первом круге Australian Open-2020

Касаткина проиграла Кис в первом круге Australian Open-2020
Теннис / Australian Open 2020 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии. В стартовом матче турнира россиянка проиграла американке Мэдисон Кис со счётом 3:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 57 минут. Касаткина не совершила ни одного эйса, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта. На счету Кис 4 эйса и 6 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Кис сыграет с победителем пары Магда Линетт (Польша) – Аранча Рус (Нидерланды).

Australian Open проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. В женском одиночном разряде действующим победителем турнира является японка Наоми Осака, которая в прошлом году в финале обыграла представительницу Чехии Петру Квитову.

Australian Open (ж). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 04:45 МСК
Мэдисон Кис
11
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Дарья Касаткина
69
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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