Касаткина проиграла Кис в первом круге Australian Open-2020

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии. В стартовом матче турнира россиянка проиграла американке Мэдисон Кис со счётом 3:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 57 минут. Касаткина не совершила ни одного эйса, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта. На счету Кис 4 эйса и 6 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Кис сыграет с победителем пары Магда Линетт (Польша) – Аранча Рус (Нидерланды).

Australian Open проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. В женском одиночном разряде действующим победителем турнира является японка Наоми Осака, которая в прошлом году в финале обыграла представительницу Чехии Петру Квитову.