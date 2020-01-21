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Россиянка Самсонова проиграла чемпионке «Ролан Гаррос»-2017 на старте Australian Open

Россиянка Самсонова проиграла чемпионке «Ролан Гаррос»-2017 на старте Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Самсонова 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету победительницы Открытого чемпионата Франции 2017 года 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Остапенко поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич, посеянной под шестым номером.

Действующей чемпионкой Australian Open является японка Наоми Осака.

Australian Open (ж). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 07:20 МСК
Людмила Самсонова
118
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Елена Остапенко
45
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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