Россиянка Самсонова проиграла чемпионке «Ролан Гаррос»-2017 на старте Australian Open
Российская теннисистка Людмила Самсонова, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.
Самсонова 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету победительницы Открытого чемпионата Франции 2017 года 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Остапенко поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич, посеянной под шестым номером.
Действующей чемпионкой Australian Open является японка Наоми Осака.
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