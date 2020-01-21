Украинка Свитолина вышла во второй круг Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Великобритании Кэйти Бултер со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Элина трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Свитолина, за карьеру выигравшая 13 турниров WTA в одиночном разряде, поспорит с американкой Лорен Дэвис.

Действующий победительницей Australian Open является японская теннисистка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.