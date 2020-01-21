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Украинка Свитолина вышла во второй круг Australian Open

Украинка Свитолина вышла во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Великобритании Кэйти Бултер со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Элина трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Свитолина, за карьеру выигравшая 13 турниров WTA в одиночном разряде, поспорит с американкой Лорен Дэвис.

Действующий победительницей Australian Open является японская теннисистка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 09:50 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Кэйти Бултер
315
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
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