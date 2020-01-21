Остапенко – о жаре в Австралии: сегодня хотя бы есть чем дышать. Бывало, играли в «+45»

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала победу в матче первого круга Australian Open, где она обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:4. Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года также рассказала о сильной жаре в Австралии.
«На самом деле довольна этой игрой. Первый матч в году. В целом я действовала достаточно сфокусированно. Играла хорошо. И подача в решающий момент помогла. Сегодня хотя бы есть чем дышать. Когда тренировались, стояла жара около 40 градусов. Но это Австралия. Бывало, играли матчи и в «+45». Тут можно всего ожидать.
От себя на этом турнире я ничего не жду. Буду играть матч за матчем. Просто хочу насладиться теннисом», — сказала Остапенко.
Видео доступно на «Чемпионате».
Во втором круге Australian Open Остапенко сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.
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