Остапенко – о жаре в Австралии: сегодня хотя бы есть чем дышать. Бывало, играли в «+45»

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала победу в матче первого круга Australian Open, где она обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:4. Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года также рассказала о сильной жаре в Австралии.

«На самом деле довольна этой игрой. Первый матч в году. В целом я действовала достаточно сфокусированно. Играла хорошо. И подача в решающий момент помогла. Сегодня хотя бы есть чем дышать. Когда тренировались, стояла жара около 40 градусов. Но это Австралия. Бывало, играли матчи и в «+45». Тут можно всего ожидать.

От себя на этом турнире я ничего не жду. Буду играть матч за матчем. Просто хочу насладиться теннисом», — сказала Остапенко.

Видео доступно на «Чемпионате».

Во втором круге Australian Open Остапенко сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.