Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тренер Ястремской: хочу заткнуть некоторых людей и прекратить бесполезный разговор

Тренер Ястремской: хочу заткнуть некоторых людей и прекратить бесполезный разговор
Теннис / Australian Open 2020 0

Саша Бажин, тренер украинской теннисистки Даяны Ястремской, прокомментировал ситуацию в матче второго круга Australian Open с датчанкой Каролиной Возняцки, в ходе которого его подопечная взяла медицинский перерыв.

«Пишу, чтобы заткнуть некоторых людей и прекратить этот бесполезный разговор. У Даяны есть проблемы с ногой. Но вы же все врачи и тренеры и знаете больше, чем она или её команда», — написал Бажин в «Твиттере».

Ранее Возняцки упрекнула Ястремскую в неспортивном поведении. Каролина выиграла первый сет — 7:5, а при счёте 5:4 в её пользу во второй партии Даяна вызвала на корт врача, что не понравилось датчанке.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является японка Наоми Осака. Турнир проходит в Мельбурне.

«Такой трюк она уже делала раньше». Возняцки упрекнула Ястремскую в неспортивном поведении
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020