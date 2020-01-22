Тренер Ястремской: хочу заткнуть некоторых людей и прекратить бесполезный разговор

Саша Бажин, тренер украинской теннисистки Даяны Ястремской, прокомментировал ситуацию в матче второго круга Australian Open с датчанкой Каролиной Возняцки, в ходе которого его подопечная взяла медицинский перерыв.



«Пишу, чтобы заткнуть некоторых людей и прекратить этот бесполезный разговор. У Даяны есть проблемы с ногой. Но вы же все врачи и тренеры и знаете больше, чем она или её команда», — написал Бажин в «Твиттере».

Ранее Возняцки упрекнула Ястремскую в неспортивном поведении. Каролина выиграла первый сет — 7:5, а при счёте 5:4 в её пользу во второй партии Даяна вызвала на корт врача, что не понравилось датчанке.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является японка Наоми Осака. Турнир проходит в Мельбурне.