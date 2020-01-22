Серена Уильямс вышла в третий круг Australian Open

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.



Бывшая первая ракетка мира 7 раз подала навылет, активно выиграла 25 очков и совершила 28 невынужденных ошибок. На счету Зиданшек ни одного эйса, 11 виннеров и 13 неточностей.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Уильямс поспорит с китаянкой Ван Цян (27).

Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.