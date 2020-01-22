Рублёв завершил выступления на Australian Open в парном мужском разряде
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог преодолеть первый круг Открытого чемпионата Австралии в парном мужском разряде.
Уроженец Москвы в паре с белорусом Андреем Василевским уступили австралийскому дуэту Люк Савилл/Макс Пёрселл со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 52 минуты.
Рублёв и Василевский дважды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и не сделали ни одного брейка. Их соперники выполнили 3 эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 6.
Рублёв был единственным представителем России в парной мужской сетке Australian Open.
Действующими победителями Открытого чемпионата Австралии в парном мужском разряде являются французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю.
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