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Рублёв завершил выступления на Australian Open в парном мужском разряде

Рублёв завершил выступления на Australian Open в парном мужском разряде
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог преодолеть первый круг Открытого чемпионата Австралии в парном мужском разряде.

Уроженец Москвы в паре с белорусом Андреем Василевским уступили австралийскому дуэту Люк Савилл/Макс Пёрселл со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 52 минуты.

Рублёв и Василевский дважды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и не сделали ни одного брейка. Их соперники выполнили 3 эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 6.

Рублёв был единственным представителем России в парной мужской сетке Australian Open.

Действующими победителями Открытого чемпионата Австралии в парном мужском разряде являются французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю.

Australian Open — парный разряд (м). 1-й круг
22 января 2020, среда. 08:50 МСК
Люк Савилл
Австралия
Люк Савилл
Макс Пёрселл
Австралия
Макс Пёрселл
Л. Савилл М. Пёрселл
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Андрей Василевский
Беларусь
Андрей Василевский
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Василевский А. Рублёв
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