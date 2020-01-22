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Федерер проиграл всего шесть геймов во втором круге Australian Open

Федерер проиграл всего шесть геймов во втором круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 6:1, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Бывшая первая ракетка мира 14 раз подал навылет, активно выиграл 42 очка и совершил 14 невынужденных ошибок. На счету его соперника 4 эйса, 22 виннера и 24 неточности.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года 38-летний швейцарец поспорит с хозяином кортов Джоном Миллманом.

Действующим победителем Australian Open является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2020, среда. 12:40 МСК
Филип Краинович
41
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 1    
6 		6 6    
             
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
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