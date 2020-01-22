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Победы Федерера, Серены и Джоковича — в видеообзоре матчей второго круга Australian Open

Победы Федерера, Серены и Джоковича — в видеообзоре матчей второго круга Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Продолжаются матчи второго раунда Открытого чемпионата Австралии — 2020. Сегондя, 22 января на корты Мельбурна среди прочих вышли Серена Уильямс, Новак Джокович и Роджер Федерер.

Действующий чемпион соревнований Новак Джокович не испытал проблем в матче с представителем Японии Тацумо Ито — 6:1, 6:4, 6:2. Следующим соперником Новака станет ещё один японец Йосихито Нисиока.

Серена Уильямс встречалась с представительницей Словении Тамарой Зиданшек. Американка добыла простую победу со счётом 6:2, 6:3 и в следующем матче сыграет с Ван Цян из Китая.

Не менее простую победу одержал швейцарец Роджео Федерер. Его матч с сербом Филипом Краиновичем продлился полтора часа и завершился со счётом 6:1, 6:4, 6:1.

Прошлогодняя победительница Открытого чемпионата Австралии Наоми Осака пробилась в третий круг, обыграв китаянку Чжэн Сайсай — 6:2, 6:4. Уже в следующем раунде она сыграет с талантливой американкой Кори Гауфф.

Видео доступно на «Чемпионате».

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