Победы Федерера, Серены и Джоковича — в видеообзоре матчей второго круга Australian Open

Продолжаются матчи второго раунда Открытого чемпионата Австралии — 2020. Сегондя, 22 января на корты Мельбурна среди прочих вышли Серена Уильямс, Новак Джокович и Роджер Федерер.



Действующий чемпион соревнований Новак Джокович не испытал проблем в матче с представителем Японии Тацумо Ито — 6:1, 6:4, 6:2. Следующим соперником Новака станет ещё один японец Йосихито Нисиока.



Серена Уильямс встречалась с представительницей Словении Тамарой Зиданшек. Американка добыла простую победу со счётом 6:2, 6:3 и в следующем матче сыграет с Ван Цян из Китая.



Не менее простую победу одержал швейцарец Роджео Федерер. Его матч с сербом Филипом Краиновичем продлился полтора часа и завершился со счётом 6:1, 6:4, 6:1.



Прошлогодняя победительница Открытого чемпионата Австралии Наоми Осака пробилась в третий круг, обыграв китаянку Чжэн Сайсай — 6:2, 6:4. Уже в следующем раунде она сыграет с талантливой американкой Кори Гауфф.

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