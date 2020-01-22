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«Начался необратимый процесс». Цонга не исключил завершения карьеры из-за травмы спины

«Начался необратимый процесс». Цонга не исключил завершения карьеры из-за травмы спины
Теннис / Australian Open 2020 0

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга рассказал о причине, которая побудила его сняться с матча первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2020. 33-я ракетка мира не смог завершить матч с Алексеем Попыриным из Австралии.

«Боль впервые появилась в Дохе, в самом начале сезона. Я не понимал причины этого, поэтому сделал обследование, которое выявило воспалительный процесс, вызванный кальцификацией связок между крестцово-подвздошной и подвздошной костью.

В ходе матча с Попыриным боль уже походила на удары ножом в спину. Процесс необратим — можно лишь делать уколы и несколько уменьшать воспаление уколами. Врачи говорят, что со временем ситуация может улучшиться, но уверенности у меня нет.

Буду думать, что делать, если хочу играть на турнирах и дальше. Если врачи скажут, что восстановиться шансов нет, поводов для размышлений станет меньше. Знаете, однажды все уйдут из спорта. Да, это пугает, но это неизбежно», — цитирует 34-летнего француза L'Equipe.

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