Циципас: выиграю Australian Open в следующем году

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение со счётом 5:7, 4:6, 6:7 (2:7) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с представителем Канады Милошем Раоничем.



«Такова жизнь. Я научился с этим справляться. В прошлом году было трудно, у меня не получилось. Поражение в полуфинале разбило мне сердце. В этом году ситуация другая. Я продолжу работать. Всё в порядке. Выиграю турнир в следующем году», — приводит слова Циципаса пресс-служба турнира.



За выход в четвертьфинал Раонич поборется с хорватом Марином Чиличем, который обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута — 6:7 (3:7), 6:4, 6:0, 5:7, 6:3.



Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.