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Хачанов завершил борьбу на Australian Open, проиграв в пяти сетах Кирьосу

Хачанов завершил борьбу на Australian Open, проиграв в пяти сетах Кирьосу
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В фантастическом по напряжению матче третьего круга он уступил хозяину кортов Нику Кирьосу со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (9:7), 6:7 (8:10). Встреча продолжалась 4 часа 24 минуты.

Хачанов выполнил 21 эйс и допустил 5 двойных ошибок. Россиянин смог взять лишь один гейм на подаче соперника – 1 брейк-пойнт из 4. Кирьос 32 раза подал навылет. Австралиец допустил 4 двойные ошибки. При этом он реализовал 3 брейк-пойнта из 6.

В 1/8 финала Australian Open Кирьос сыграет с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Ранее испанец в трёх сетах уверенно переиграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту — 6:1, 6:2, 6:4.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.

Australian Open (м). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 10:50 МСК
Ник Кирьос
26
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 6 6 7 7 10
2 		6 5 7 8 7 9 6 8
             
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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