Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с Раоничем

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 6:4, 6:4 обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в следующий раунд соревнований. Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут.
Джокович 8 раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. При этом он смог реализовать 4 брейк-пойнта из 8. Аргентинец выполнил один эйс и допустил 4 двойные ошибки. Шварцману удалось взять всего один гейм на подаче соперника – 1 брейк-пойнт из 3.
В четвертьфинале Australian Open Джокович сыграет с представителем Канады Милошем Раоничем, который в матче четвёртого круга был сильнее хорвата Марина Чилича – 6:4, 6:3, 7:5.
Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии. Турнир завершится 2 февраля.
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