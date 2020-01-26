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Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с Раоничем

Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с Раоничем
Теннис / Australian Open 2020 0

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 6:4, 6:4 обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в следующий раунд соревнований. Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут.

Джокович 8 раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. При этом он смог реализовать 4 брейк-пойнта из 8. Аргентинец выполнил один эйс и допустил 4 двойные ошибки. Шварцману удалось взять всего один гейм на подаче соперника – 1 брейк-пойнт из 3.

В четвертьфинале Australian Open Джокович сыграет с представителем Канады Милошем Раоничем, который в матче четвёртого круга был сильнее хорвата Марина Чилича – 6:4, 6:3, 7:5.

Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии. Турнир завершится 2 февраля.

Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2020, воскресенье. 06:35 МСК
Диего Шварцман
14
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 4    
6 		6 6    
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2020, воскресенье. 05:00 МСК
Милош Раонич
35
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7    
4 		3 5    
             
Марин Чилич
39
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
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