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Мугуруса победила Бертенс и может сыграть с Павлюченковой в 1/4 финала Australian Open

Мугуруса победила Бертенс и может сыграть с Павлюченковой в 1/4 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Нидерландов Кики Бертенс, посеянную под девятым номером, со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Бертенс 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка. Гарбинье сыграет в четвертьфинале соревнований в Мельбурне впервые с 2017 года.

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Мугуруса поспорит с победительницей поединка Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) — Анжелика Кербер (Германия, 17).

Australian Open (ж). 4-й круг
27 января 2020, понедельник. 07:10 МСК
Гарбинье Мугуруса
32
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Кики Бертенс
10
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
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