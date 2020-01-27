Мугуруса победила Бертенс и может сыграть с Павлюченковой в 1/4 финала Australian Open
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Нидерландов Кики Бертенс, посеянную под девятым номером, со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Бертенс 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка. Гарбинье сыграет в четвертьфинале соревнований в Мельбурне впервые с 2017 года.
За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Мугуруса поспорит с победительницей поединка Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) — Анжелика Кербер (Германия, 17).
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