Зверев: Рублёв показал невероятный теннис
Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым в матче четвёртого круга Australian Open 2020. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
«Ощущаю себя замечательно. Я сыграл несколько восхитительных матчей против великолепных оппонентов. Для Андрея это первое поражение в сезоне, он выиграл два турнира и прошёл в четвёртый круг, показав невероятный теннис. Я знаю Андрея с тех пор, как мне было 10 лет… Я думаю, очень скоро он войдёт в топ-15 или топ-10. Я просто рад, что могу продолжать», – цитирует Зверева официальный сайт ATP.
В 1/4 стадии финала Открытого чемпионата Австралии Александр Зверев встретится с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой.
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