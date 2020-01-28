Анна Чакветадзе проведёт мастер-класс для юных теннисистов
29 января бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе проведёт открытый урок в собственной детской теннисной школе.
«Наша школа открылась в сентябре 2015 года, и за это время мы проделали огромную работу. Сейчас у нас занимаются дети самого разного возраста – от 4 до 16 лет. Каждый раз я искренне радуюсь их прогрессу в игре, успехам и просто счастливым горящим глазам. Для меня крайне важно передать весь тот опыт, который я накапливала в течение долгих лет», – рассказала Чакветадзе.
Российская теннисистка выиграла 8 турниров WTA в одиночном разряде, выступала в полуфинале Открытого чемпионата США (2007) и дважды становилась обладательницей Кубка Федерации в составе сборной России. Спортсменка завершила карьеру в 2013 году.
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