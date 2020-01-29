Россиян не осталось на Australian Open-2020

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинальном матче турнира россиянка уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счётом 5:7, 3:6.
Таким образом, россиян не осталось на турнире. В мужском одиночном разряде Даниил Медведев и Андрей Рублёв добрались до 1/8 финала, а Карен Хачанов завершил участие в третьем круге.
Российские теннисистки Дарья Касаткина, Мария Шарапова, Вероника Кудерметова, Маргарита Гаспарян, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Виталия Дьяченко и Анастасия Потапова не смогли преодолеть барьер первого круга турнира. Анна Блинкова и Светлана Кузнецова дошли до второго круга. Екатерина Александрова завершила участие в третьем круге.
Действующим победителем Australian Open-2020 в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл испанца Рафаэля Надаля.
В женском одиночном разряде действующим победителем турнира является японка Наоми Осака, которая в прошлом году в финале обыграла представительницу Чехии Петру Квитову.
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