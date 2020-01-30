Мугуруса — о финале Australian Open с Кенин: кажется, Софья играет великолепно

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась мыслями о предстоящем в финале Australian Open 2020, в котором она сыграет с американкой Софьей Кенин.
«Кажется, Кенин сейчас играет великолепно. Она продемонстрировала существенный прогресс в результатах и позиции в рейтинге, поэтому считаю её выход в финал абсолютно заслуженным», — цитирует Мугурусу официальный сайт WTA.
Единственный матч между Гарбинье и Софьей состоялся в сентябре 2019 года — Кенин обыграла Мугурусу на турнире в Пекине (Китай) — 6:0, 2:6, 6:2.
«Помню тот матч, помню, что сыграла тогда не лучшим образом. Да и Кенин сыграла в тот раз здорово. Хорошо иметь такой матч в качестве примера. Как бы там ни было, впереди финал турнира «Большого шлема» — это значит, что лёгких соперников в нём не бывает», — резюмировала испанка.
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