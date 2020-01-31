Младенович и Бабош одержали разгромную победу в финале Australian Open
Француженка Кристина Младенович и венгерка Тимя Бабош (2) стали победительницами Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В финальном матче они разгромили лидеров посева чешку Барбору Стрыцову и представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.
Кристина и Тимя 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
Младенович и Бабош во второй раз выиграли Australian Open. Ранее они завоевали титул в Мельбурне в 2018 году. Кристина стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема» в парном разряде, Бабош — трёхкратной.
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