Кенин: в финале с Мугурусой я не хочу обороняться

Американская теннисистка Софья Кенин поделилась впечатлениями от выхода в первый в карьере финал турнира «Большого шлема». В поединке за титул на Открытом чемпионате Австралии она сразится с испанкой Гарбинье Мугурусой.
«Я борюсь за победу вне зависимости от того, кто является соперником. Это неважно. Конечно, я очень уважаю соперниц, но на корте стремлюсь побеждать. Я делаю свою работу и стараюсь делать её как можно лучше.
Конечно, я хочу выполнять удары первой. В финале с Мугурусой я не хочу обороняться. Она действует очень агрессивно. Решающим станет то, кто сможет диктовать условия. Надеюсь, я смогу использовать опыт, полученный в нашей игре в Пекине", — цитирует Кенин Reuters.
На турнире в Пекине в 2019 году Софья победила Гарбинье со счётом 6:0, 2:6, 6:2. Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится завтра, 1 февраля.
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