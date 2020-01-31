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Кенин: в финале с Мугурусой я не хочу обороняться

Кенин: в финале с Мугурусой я не хочу обороняться
Теннис / Australian Open 2020 0

Американская теннисистка Софья Кенин поделилась впечатлениями от выхода в первый в карьере финал турнира «Большого шлема». В поединке за титул на Открытом чемпионате Австралии она сразится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

«Я борюсь за победу вне зависимости от того, кто является соперником. Это неважно. Конечно, я очень уважаю соперниц, но на корте стремлюсь побеждать. Я делаю свою работу и стараюсь делать её как можно лучше.

Конечно, я хочу выполнять удары первой. В финале с Мугурусой я не хочу обороняться. Она действует очень агрессивно. Решающим станет то, кто сможет диктовать условия. Надеюсь, я смогу использовать опыт, полученный в нашей игре в Пекине", — цитирует Кенин Reuters.

На турнире в Пекине в 2019 году Софья победила Гарбинье со счётом 6:0, 2:6, 6:2. Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится завтра, 1 февраля.

Энен: Мугуруса — явный фаворит финала Australian Open
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