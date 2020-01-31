Энен: Мугуруса — явный фаворит финала Australian Open

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен поделилась ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют испанка Гарбинье Мугуруса и американка Софья Кенин.
«Мугуруса — явный фаворит благодаря своему опыту на турнирах „Большого шлема“. Кажется, она полностью сосредоточена на игре и на том, что нужно делать. Здорово видеть, что она вернулась на такой уровень. У неё было немало взлётов и падений, но у этой девушки есть потенциал доходить до полуфиналов и финалов на всех турнирах», — приводит слова Энен Reuters.
Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится завтра, 1 февраля. В 2019 году победительницей соревнований в Мельбурне стала японка Наоми Осака.
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