Энен: Мугуруса — явный фаворит финала Australian Open

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен поделилась ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют испанка Гарбинье Мугуруса и американка Софья Кенин.

«Мугуруса — явный фаворит благодаря своему опыту на турнирах „Большого шлема“. Кажется, она полностью сосредоточена на игре и на том, что нужно делать. Здорово видеть, что она вернулась на такой уровень. У неё было немало взлётов и падений, но у этой девушки есть потенциал доходить до полуфиналов и финалов на всех турнирах», — приводит слова Энен Reuters.

Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится завтра, 1 февраля. В 2019 году победительницей соревнований в Мельбурне стала японка Наоми Осака.