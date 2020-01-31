Тренер Мугурусы рассказала, как Гарбинье нужно сыграть в финале Australian Open
Кончита Мартинес, тренер испанской теннисистки Гарбинье Мугурусы, поделилась ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии, в котором её подопечная сыграет с американкой Софьей Кенин.
«Кенин — прекрасная теннисистка, настоящий боец. Она выполняет отличные удары, действует агрессивно. Гарбинье нужно будет оставаться в игре, самой быть агрессивной и стараться захватить контроль. Это будет нелегко, но, надеюсь, Мугурусе это удастся. Думаю, сейчас у неё правильный настрой. Она очень сосредоточена», — приводит слова Мартинес Reuters.
Кенин впервые в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема». Гарбинье является двукратной чемпионкой мэйджоров. Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится завтра, 1 февраля.
Кенин: в финале с Мугурусой я не хочу обороняться
Энен: Мугуруса — явный фаворит финала Australian Open
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