Вавринка следом за Рублёвым и Фоньини снялся с турнира в Монпелье

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка отказался от выступления на турнире категории АТР250 в Монпелье (Франция). В основной сетке его заменит австриец Деннис Новак. Об этом сообщает Entry List Updates в «Твиттере».



Ранее о решении сняться с турнира в Монпелье сообщили россиянин Андрей Рублёв, итальянец Фабио Фоньини и француз Люка Пуй.

Напомним, на первом в этом году турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии — Вавринка дошёл до четвертьфинала, где в четырёх партиях уступил немцу Александру Звереву со счётом 6:1, 3:6, 4:6, 2:6.

Соревнования в Монпелье пройдут с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом турнира является француз Жо-Вильфрид Цонга. В финале прошлогоднего розыгрыша он одолел соотечественника Пьера-Юга Эрбера со счётом 6:4, 6:2.