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Тим победил Зверева и сыграет с Джоковичем в финале Australian Open

Тим победил Зверева и сыграет с Джоковичем в финале Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, вышел в финал, обыграв представителя Германии Александра Зверева (7) со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 3 часа 42 минуты.

Австриец 10 раз подал навылет, активно выиграл 43 очка и совершил 40 невынужденных ошибок. На счету его соперника 16 эйсов, 42 виннера и 33 неточности. Доминик впервые вышел в финал Australian Open.

В поединке за титул Тим сразится с сербом Новаком Джоковичем (2). Стартовый турнир «Большого шлема» 2020 года завершится 2 февраля.

Джокович является действующим чемпионом Australian Open. В прошлогоднем финале соревнований в Мельбурне уроженец Белграда обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 6:2, 6:3.

Australian Open (м). 1/2 финала
31 января 2020, пятница. 11:30 МСК
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 7 7 7  
6 		4 6 3 6 4  
             
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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