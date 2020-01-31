Тим победил Зверева и сыграет с Джоковичем в финале Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, вышел в финал, обыграв представителя Германии Александра Зверева (7) со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 3 часа 42 минуты.
Австриец 10 раз подал навылет, активно выиграл 43 очка и совершил 40 невынужденных ошибок. На счету его соперника 16 эйсов, 42 виннера и 33 неточности. Доминик впервые вышел в финал Australian Open.
В поединке за титул Тим сразится с сербом Новаком Джоковичем (2). Стартовый турнир «Большого шлема» 2020 года завершится 2 февраля.
Джокович является действующим чемпионом Australian Open. В прошлогоднем финале соревнований в Мельбурне уроженец Белграда обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 6:2, 6:3.
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