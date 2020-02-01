Кенин — о победе на AO: последние две недели были лучшими в моей жизни

Американская теннисистка Софья Кенин прокомментировала свою победу на Открытом чемпионате Австралии — 2020. В финальном матче 21-летняя теннисистка обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.
«Это моя первая речь. В первую очередь я хочу поздравить и поблагодарить Гарбинье. Мне хотелось бы, чтобы мы с тобой ещё не раз сыграли в финалах. Моя мечта осуществилась. Это очень эмоциональный момент. Я упорно трудилась, чтобы добиться этого, и вот сейчас реализовала свою мечту. Это мой любимый турнир, и я очень рада, что это произошло здесь.
Последние две недели были лучшими в моей жизни. Я поздравляю папу, с которым мы так упорно работали над тем, чтобы добиться успеха, и маму, которая очень далеко, за океаном, смотрела этот матч», — заявила Кенин в послематчевом интервью.
Напомним, для уроженки Москвы этот трофей на турнирах «Большого шлема» стал дебютным.
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