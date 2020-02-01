Дебютный трофей Кенин на турнирах «Большого шлема» — в видеообзоре финала Australian Open

Вашему вниманию видеообзор финального матча женской одиночной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2020, в котором американка Софья Кенин одержала волевую победу над Гарбинье Мугурусой из Испании — 4:6, 6:2, 6:2.

Видео доступно на «Чемпионате».

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. В активе Кенин 2 эйса и реализация 5 брейк-пойнтов из 6 имевшихся. Двойных ошибок американка избежала. 26-летняя Мугуруса отметилась 9 подачами навылет, 8 двойными ошибками и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 12.



Софья Кенин является уроженкой Москвы. Ещё в детстве теннисистки её родители переехали в США, где и началась профессиональная карьера будущей чемпионки.

Благодаря своему успеху уже в понедельник, 3 февраля, Кенин станет седьмой ракеткой мира.