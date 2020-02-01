Крейчикова и Мектич выиграли Открытый чемпионат Австралии в миксте

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова и хорват Никола Мектич стали победителями Открытого чемпионата Австралии в смешанном парном разряде. В финальном матче пятая пара турнира Крейчикова и Мектич обыграли американку Бетани Маттек-Сэндс и британца Джейми Маррея — 5:7, 6:4, 10:1. Матч продолжался 1 час 27 минут.
Крейчикова и Мектич 2 раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 4 возможных. На счету их соперников 4 эйса, одна ошибка на подаче и три брейка.
Стоит отметить, что Крейчикова защитила чемпионский титул Australian Open в миксте — в 2019 году она триумфально выступила на соревнованиях в дуэте с Радживом Рамом из США. Стоит отметить, что в парном рейтинге WTA Крейчикова располагается на 13-й строчке.
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