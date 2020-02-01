Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Крейчикова и Мектич выиграли Открытый чемпионат Австралии в миксте

Крейчикова и Мектич выиграли Открытый чемпионат Австралии в миксте
Теннис / Australian Open 2020 0

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова и хорват Никола Мектич стали победителями Открытого чемпионата Австралии в смешанном парном разряде. В финальном матче пятая пара турнира Крейчикова и Мектич обыграли американку Бетани Маттек-Сэндс и британца Джейми Маррея — 5:7, 6:4, 10:1. Матч продолжался 1 час 27 минут.

Крейчикова и Мектич 2 раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 4 возможных. На счету их соперников 4 эйса, одна ошибка на подаче и три брейка.

Стоит отметить, что Крейчикова защитила чемпионский титул Australian Open в миксте — в 2019 году она триумфально выступила на соревнованиях в дуэте с Радживом Рамом из США. Стоит отметить, что в парном рейтинге WTA Крейчикова располагается на 13-й строчке.

Australian Open — микст. Финал
01 февраля 2020, суббота. 13:55 МСК
Бетани Маттек-Сэндс
США
Бетани Маттек-Сэндс
Джейми Маррей
Великобритания
Джейми Маррей
Б. Маттек-Сэндс Д. Маррей
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 0 1
5 		6 1 10
         
Никола Мектич
Хорватия
Никола Мектич
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Н. Мектич Б. Крейчикова
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020