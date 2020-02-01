Кенин: во мне безусловно присутствует русский боевой дух

Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2020 американка Софья Кенин ответила на вопрос журналиста, помогли ли ей русские корни выиграть первый турнир «Большого шлема».



«Я равнялась на Марию Шарапову, Анну Курникову. В детстве смотрела их матчи. Я видела по телевизору, как Мария выиграла турнир «Большого шлема» в 17 лет. Да, наблюдение за российскими теннисистками мне точно помогло. Во мне безусловно присутствует что-то русское. Я бы сказала, что это боевой дух. И спасибо родителям, что подарили мне американскую мечту», — сказала Кенин во время итоговой пресс-конференции.



Напомним, в решающем матче первого в сезоне турнира «Большого шлема» Кенин обыграла двукратную чемпионку мэйджоров из Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.



Кенин является уроженкой Москвы. Ещё в детстве она вместе с родителями переехала в США, где и начала профессиональную карьеру. Сегодняшний успех позволит Софье уже в ближайший понедельник стать седьмой ракеткой мира.



Для американки титул в Мельбурне только четвёртый в карьере и первый на турнирах «Большого шлема».

Родилась в Москве, а прославила Америку. Кенин с первой попытки победила в финале «Шлема»! Софья Кенин стала чемпионкой Australian Open – 2020. Её нянчила Анна Курникова, она восхищается Марией Шараповой и дружит с Динарой Сафиной.