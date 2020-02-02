Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open 2020 Джокович — Тим

Текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open 2020 Джокович — Тим
Теннис / Australian Open 2020 0

Сегодня, 2 февраля, пройдёт финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2020 в мужском одиночном разряде. За титул в Мельбурне поборются действующий победитель турнира серб Новак Джокович, посеянный под вторым номером, и австриец Доминик Тим (5). Начало поединка запланировано на 11:30 мск.

По личным встречам впереди Джокович — 6-4. Последний раз теннисисты встречались друг с другом на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2019. Тогда Тим одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open 2020 Джокович — Тим.

Напомним, в полуфиналах Джокович обыграл швейцарца Роджера Федерера (3) со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:3, а Тим победил представителя Германии Александра Зверева (7) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020