Бресник: Тим уже года четыре как готов выиграть ТБШ

Бывший тренер Доминика Тима Гюнтер Бресник высоко оценил шансы австрийца на победу в Открытом чемпионате Австралии — 2020. Напомним, соперником Тима по финальному матчу станет серб Новак Джокович.



«Думаю, Доминик уже года четыре как готов выиграть мэйджор. Впрочем, видимо, он не из тех, кто использует первую же попытку. Тиму нужно немного адаптироваться в финалах, сделать атмосферу более привычной.



Доминик уже обыгрывал представителей «Большой тройки» как на «Мастерсах», так и на мэйджорах. Думаю, он готов. Он сталкивался с проблемами в финалах раньше? Это вполне нормально, психология. Такое бывает у молодого поколения», — цитирует Бресника L'Equipe.



Ранее австрийский теннисист дважды играл в финальных матчах Открытого чемпионата Франции, однако каждый раз проигрывал испанцу Рафаэлю Надалю.