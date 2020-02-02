Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович обыграл Тима и в восьмой раз стал победителем Australian Open

Джокович обыграл Тима и в восьмой раз стал победителем Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

В Мельбурне завершился финальный матч Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Победу на первом в 2020 году турнире «Большого шлема» одержал серб Новак Джокович. За 4 часа 3 минуты он переиграл пятого номера посева австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Тим в ходе матча 13 раз подал навылет и совершил 5 двойных ошибок. Австриец смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Джокович выполнил 9 эйсов и допустил 5 двойных ошибок. Серб смог взять 5 геймов на подаче Тима – 5 брейк-пойнтов из 12.

Новак сумел защитить титул. Он выиграл соревнования в Мельбурне в прошлом году. Кроме того, для Джоковича это 17-я в карьере победа на турнире «Большого шлема» и 8-я на Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020).

Australian Open (м). Финал
02 февраля 2020, воскресенье. 11:30 МСК
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 3 4
6 		4 2 6 5
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020