Джокович обыграл Тима и в восьмой раз стал победителем Australian Open

В Мельбурне завершился финальный матч Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Победу на первом в 2020 году турнире «Большого шлема» одержал серб Новак Джокович. За 4 часа 3 минуты он переиграл пятого номера посева австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.



Тим в ходе матча 13 раз подал навылет и совершил 5 двойных ошибок. Австриец смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Джокович выполнил 9 эйсов и допустил 5 двойных ошибок. Серб смог взять 5 геймов на подаче Тима – 5 брейк-пойнтов из 12.

Новак сумел защитить титул. Он выиграл соревнования в Мельбурне в прошлом году. Кроме того, для Джоковича это 17-я в карьере победа на турнире «Большого шлема» и 8-я на Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020).